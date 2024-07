Wall Street debole. Soffrono Tesla e Alphabet dopo conti deludenti

Tesla

Alphabet

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street alle prese con la stagione delle trimestrali entrata ormai nel vivo. Sono proprio i conti delle big tech,, considerati deludenti dagli investitori che contribuiscono alla pesante discesa dell'indice Nasdaq.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 40.221 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.495 punti. Pessimo il(-1,93%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per l'(-1,48%).Gli addetti ai lavori guardano anche ai dati macroeconomici previsti nei prossimi giorni, in particolare il PIL del secondo trimestre e l'inflazione PCE di giugno. Quest'ultima servirà alla Federal Reserve per decidere le prossime mosse sui tassi d'interesse; gli investitori, ormai, sono convinti che la Banca centrale americana taglierà i tassi entro settembre.