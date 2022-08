L'insurtech Yolo debutta su Euronext Growth Milan

Yolo Group

(Teleborsa) -, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano, si è. La società, che permette di sottoscrivere su base on demand e pay-per-use i prodotti dei principali gruppi assicurativi nazionali e internazionali, ha partecipato a TechShare, il programma di formazione pre IPO di Euronext dedicato alle società Tech che ambiscono ad accedere ai mercati dei capitali.Si tratta dellasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 183 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. La società ha già raggiunto le soglie minimi di flottante per andare al segmento ordinario, quindi ilIn fase di collocamento, Yolo ha9,5 milioni di euro. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 10 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 22,51% e ladi mercato all'IPO è pari a 32,5 milioni di euro. La società ha anche raccolto 3 milioni di euro tramite prestito obbligazionario convertibile."L'evoluzione digitale anche del mercato assicurativo sta generando opportunità di crescita che, per essere colte, richiedono nuove competenze e l'adozione delle tecnologie abilitanti - ha commentato- L'innovativa proposizione di Yolo che opera sia come enabler tecnologico sia come digital broker, è funzionale all'evoluzione in corso"."Questo ci ha consentito di portare a termine il processo di quotazione ottenendo la fiducia sia di chi aveva già investito in Yolo e ha confermato il proprio sostegno, sia di nuovi investitori, molti dei quali peraltro player del settore - ha aggiunto - Le risorse finanziarie generate dalla quotazione contribuiranno alla realizzazione del piano di sviluppo della società . L'obiettivo principale èin partnership con i diversi player del mercato assicurativo".