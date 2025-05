illimity guida ammissione di TradeLab: 13° quotazione su EGM

illimity

Mare Group

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha ricoperto ilnell'ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di TradeLab, società di business analytics e consulting che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori. L'ammontare complessivo del collocamento di TradeLab è pari a 3 milioni di euro, con un flottante pari a circa il 21,9% del capitale sociale.TradeLab ha attratto l'interesse di, che ha assunto il ruolo diattraverso l'acquisizione di una partecipazione pari al 10% del capitale post-money. La partecipazione di Mare Group - spiega illimity - rappresenta da un lato un elemento didi TradeLab, in coerenza con la propria traiettoria di sviluppo e con la strategia futura orientata alla digitalizzazione dei servizi offerti, e dall'altro ha contribuito a consolidare la solidità industriale dell'operazione, generando un effetto leva in termini di credibilità che ha, anche di matrice internazionale.Con quest'operazione, illimity ha concluso il(EGM) realizzato con successo dal team di Capital Markets dall'avvio della sua operatività. illimity ha agito con un team guidato da Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking, e composto da Giancarlo Di Vona e Beatrice Guarino.