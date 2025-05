TradeLab, capitalizzazione raddoppiata dopo due giorni su Euronext Growth Milan

TradeLab

(Teleborsa) -, società di business analytics e consulting che supporta i processi decisionali dei clienti in diversi settori, ha chiuso la seduta odierna con una quota 4,30 euro per azione. Anche oggi non ha fatto prezzo per tutta la giornata, scambiando solo in chiusura. Sommando la performance odierna a quella di ieri (+50% al debutto a Piazza Affari), ladi euro.Il collocamento per quotarsi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita, si era chiuso con un prezzo di 2 euro per azione (fissato nella parte bassa della forchetta individuata in precedenza di 1,88-2,50 euro), che le aveva dato unadi euro.