Basket Bond: terza tranche del programma UniCredit - CDP da 200 milioni

(Teleborsa) - Finanziare i piani di sviluppo delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana, sostenere le eccellenze e favorirne l’accesso al mercato dei capitali: sono questi i principali obiettivi delil programma da 200 milioni lanciato dae che grazie alla terza emissione arriva a sostenere con 67 milioni 12 imprese: otto del settore vitivinicolo e quattro della produzione cinematografica.La nuova tranche da 25 milioni - si legge nella nota - riguarda sei imprese appartenenti ai settori deGrazie a questa emissione, le aziende vitivinicoletra l’altro, l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, gli investimenti per l’aumento della capacità produttiva, la promozione e la commercializzazione dei prodotti, i nuovi programmi di sviluppo orientati a sostenere l’espansione delle attività produttive e la crescita aziendale in Italia e all’estero."Con questa nuova tranche di emissioni mobilitiamo importanti risorseAnche grazie a questa iniziativa UniCredit si conferma banca leader in Italia nel favorire l’accesso delle PMI e MidCap al mercato dei capitali, favorendo la diversificazione delle fonti di finanziamento e incoraggiando una maggiore maturità finanziaria del nostro sistema imprenditoriale verso forme di finanza innovative”, diceDeputy Head di UniCredit Italia,PerVice Direttore Generale e Direttore Business di CDP "Con questa operazione,attraverso strumenti di finanza alternativa dedicati alle filiere strategiche, come quelle vitivinicola e culturale, che rappresentano due tra le eccellenze italiane nel mondo. I risultati raggiunti sonoCDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell'operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell'ammontare complessivo, così come era avvenuto nelle due precedenti emissioni del programma. La prima operazione, di importo pari a 21 milioni, aveva visto protagoniste tre imprese vitivinicole, mentre la seconda tranche, sempre da 21 milioni, aveva interessato tre imprese attive nel settore della produzione cinematografica e televisiva.