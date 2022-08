Media, Cox Enterprises acquista Axios per 525 milioni di dollari

(Teleborsa) -ha raggiunto un accoro per. Fondato nel 2016 e lanciato l'anno successivo da alcuni noti ex giornalisti di Politico, Axos si occupa di business, tecnologia, politica, scienza e media tramite brevi articoli, newsletter e podcast.Il management di Axios manterrà ildell'azienda e delle operazioni quotidiane. Axios trasformerà il suo ramo software, Axios HQ, in una società separata e autonoma guidata dal presidente di Axios Roy Schwartz.La maggior parte delle sue entrate proviene dallaattraverso le sue 19 newsletter nazionali, il suo sito Web e i podcast. Nel 2020 ha iniziato una significativa espansione nel. Axios Local opera attualmente in 24 città e prevede di espandere la propria copertura a 30 città degli Stati Uniti entro la fine del 2022.