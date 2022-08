Siav, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 7,45 euro

Siav

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società Benefit dal 2021 e operatore leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management. La società si è quotata il 4 agosto 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di 3 euro euro per azione. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore al 90%), mentre ilsul titolo è "". Integrae SIM è Euronext Growth Advisor e Specialist per la società ed è stato Global Coordinator del collocamento funzionale alla quotazione.Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 40,07 milioni di euro del 2021 pro-forma a 52,70 milioni di euro del 2025 (CAGR 21-25 del 7,1%). L'è visto in crescita da 3,99 milioni di euro del 2021 pro-forma a 12,05 milioni di euro del 2025, per unche crescerà sensibilmente dal 9,9% al 22,9%. Inoltre, credono che il gruppo possa migliorare la proprianegli anni successivi al 2021, grazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e all'integrazione delle diverse soluzioni software. In particolare, stimano che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel FY25E pari a 11,25 milioni di euro.Tra ivengono citati: il fatto che Siav sia un'azienda solida, con importanti referenze e presente sul mercato da oltre 30 anni; offerta completa di software proprietari per la gestione documentale; price advantage sui clienti core; capacità di customizzare il prodotto; consistente e preparato team di delivery; innovazione continua in linea con gli standard internazionali; capacità di integrazione delle soluzioni con tutti gli ambienti terzi.Leindicate sono: offerta di una nuova soluzione completamente Cloud (cloud native); clienti di fascia alta raggiungibili con l’offerta Silloge; offerta nel mercato SAP; benefici apportati dal PNRR; integrazione tra gestionali e prodotti forniti dai partner; possibilità di sviluppo del canale di vendita indiretto con rapida crescita delle vendite di licenze, con basso incremento di costi fissi.Tra ici sono: fase di transizione tra vecchio e nuovo software (Archiflow in Silloge); presenza quasi esclusiva nel mercato italiano; soluzione Cloud (Silloge) in fase di implementazione; struttura tecnica ancora ridotta; scarsa cultura nella gestione del canale indiretto.Inoltre, isono: concorrenza nel mercato; tendenza all'aggregazione di operatori di piccole e medie dimensioni; particolarità delle modalità di acquisto della PA e rischi dati da possibili variazioni regolamentari; criticità nell'implementare presso realtà complesse il nuovo software proprietario.