Banco Lucca e Tirreno, utile 1° semestre sale a 601 mila euro

(Teleborsa) -, la banca operante in Toscana appartenente al gruppo La Cassa di Ravenna, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unapari a 586,8 milioni di euro (+8,81% rispetto allo stesso periodo del 2021), unaa 369,2 milioni di euro (+11,69%) e indiretta a 217 milioni di euro (+4%). Glia sola Clientela hanno raggiunto i 389,2 milioni di euro (+12,83%)."Tutti i principali dati di movimentazione delle varie attività e servizi alla Clientela sono positivi e in significativo aumento, a dimostrazione del grado di fiducia e della credibilità di cui gode il Banco di Lucca e del Tirreno", sottolinea l'istituto.Il margine di intermediazione è cresciuto di circa il 9% a 5,82 milioni di euro, grazie all'aumento del 14,06% dele del 20,10% delle. Quanto sopra, dopo importanti prudenti rettifiche per il rischio di credito, ha portato ad un utile lordo di 897.542 euro (+64,51%). Al netto della fiscalità vigente, l'ha raggiunto i 601.454 euro (+64,16%).