Generali ben comprata in Borsa

(Teleborsa) - Allunga il passo, che tratta con un progresso dell'1%, risultando oggi fra i titoli migliori del FTSE MIB. Le azioni del Leone di Trieste non sembrano esser state disturbate dai rumors relativi alle difficoltà nella vendita degli asset russi, né dalla multa inflitta dall'Antitrust, cui la compagnia ha risposto definendo "infondate" le accuse.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,32 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,02. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,61.