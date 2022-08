Rai Way balza in Borsa su avanzamento operazione EI Towers

Rai Way

Rai Way

(Teleborsa) - Ottima seduta per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai. A spingere il titolo sono le indiscrezioni di Repubblica sull', che poterebbe alla, uno dei dossier caldeggiato dal governo di Mario Draghi per dare alla Rai risorse per il rilancio."Nei giorni scorsi glidei due azionisti coinvolti nell'operazione - Lazard per conto della Rai e Credit Suisse per il fondo F2i, partecipato da CDP - si sono sentiti per. L'obiettivo è unire Rai Way (controllata al 64,97% dall’emittente pubblica, e per il resto quotata sul mercato) con EI Towers (di cui F2i ha il 60% e Mediaset il restante 40%)", scrive il quotidiano.Secondo l'ipotesi prevalente in campo,. Tutti gli azionisti delle due aziende riceverebbero anche un conguaglio in contanti, sotto forma di dividendo straordinario.Spicca il volo, che si attesta a 5,01 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,093 e successiva a quota 5,263. Supporto a 4,923.