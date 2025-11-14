Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Sul sentiment degli investitori pesano i dubbi sollevati sulla politica monetaria americana. In particolare, dopo le dichiarazioni di alcuni componenti del board della Federal Reserve che hanno raffreddato le speranze di un taglio dei tassi, a dicembre.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Lieve calo dell', che scende a 4.146,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,61%.Lieve calo dello, che scende a +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%, in apnea, che arretra dell'1,57%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 46.581 punti, ritracciando dell'1,70%.di Milano, troviamo(+1,10%),(+0,63%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,29%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,08%.del FTSE MidCap,(+1,54%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,87%.Scende, con un ribasso del 4,23%.