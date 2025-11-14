Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente
, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Sul sentiment degli investitori pesano i dubbi sollevati sulla politica monetaria americana. In particolare, dopo le dichiarazioni di alcuni componenti del board della Federal Reserve che hanno raffreddato le speranze di un taglio dei tassi, a dicembre.
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.146,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,61%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%. Nello scenario borsistico europeo
soffre Francoforte
, che evidenzia una perdita dell'1,36%, in apnea Londra
, che arretra dell'1,57%, e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dell'1,29%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno l'1,66%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 46.581 punti, ritracciando dell'1,70%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Azimut
(+1,10%), Terna
(+0,63%) e Mediobanca
(+0,51%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -3,87%.
Si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio
, che soffre un calo del 3,29%.
Vendite su BPER
, che registra un ribasso del 3,16%.
Seduta negativa per Banco BPM
, che mostra una perdita del 3,08%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, GVS
(+1,54%) e Pharmanutra
(+1,36%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moltiply Group
, che continua la seduta con -7,04%.
Tonfo di Rai Way
, che mostra una caduta del 6,04%.
Lettera su WIIT
, che registra un importante calo del 5,87%.
Scende Fincantieri
, con un ribasso del 4,23%.