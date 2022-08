Webuild, cantieri operativi in Italia ad agosto per aiutare la ripresa

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha comunicato che "non si ferma ad agosto" e isu cui è attualmente impegnata. In tutto, sonoche il gruppo sta realizzando oggi in Italia, in partnership con una filiera di 8.000 imprese. La popolazione Webuild in Italia si compone oggi di circa 16.000 occupati, diretti e di terzi, di cui circa 9.000 concentrati al Nord e circa 7.000 al Centro e Sud Italia, isole comprese.Proseguono ad agosto le attività nei cantieri della, in Calabria, dove Webuild sta realizzando il Terzo Megalotto, 38km di tracciato che si sviluppano nella provincia di Cosenza. In Sicilia, nei cantieri della, le lavorazioni sono concentrate sulle attività di varo e montaggio del viadotto che consentirà il superamento del fiume Simeto.Al Nord, nei, progetto che coinvolge più di 2.300 imprese, ad agosto i lavori si concreteranno in particolare su due lavorazioni su tratte relative al Nodo di Genova. Sono previste le attività propedeutiche per l’allargamento di una sezione della Galleria Facchini. È previsto anche l'adeguamento del Bivio Polcevera, dove si effettuerà la posa in opera di un dispositivo con armamento di tipo sperimentale e interamente in calcestruzzo armato precompresso.