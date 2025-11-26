In lieve rialzo le Borse europee, a Milano guida Eni. Fiducia tiepida su pace in Ucraina

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia.Fiducia tiepida degli investitori su un accordo di pace in Ucraina. In un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, il segretario generale della Nato,, ha dichiarato che "la guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025", aggiungendo che desidera "fare tutto il possibile" per aiutare il presidente degli Stati Unitia "rendere realtà" la pace in Ucraina.Dal Cremlino, il consigliere presidenziale russo per la politica esteraha commentato la dichiarazione di Rutte con un "ci piacerebbe". "Aspettate ancora, è prematuro parlarne", ha dichiarato invece il portavocerispondendo ad alcuni giornalisti che chiedevano se sia vicino un accordo per la pace in Ucraina.A Piazza Affari la performance migliore è quella di, seguita a breve distanza da. Male inveceL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,158. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 57,93 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +80 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,31%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,51% a 42.916 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 45.563 punti.Guadagni frazionali per il(+0,3%); senza direzione il(+0,02%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,03%.Buona performance per, che cresce dell'1,72%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,69%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,33%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,73%),(+2,30%),(+2,04%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.