GSK, Sanofi e Haleon crollano in Borsa per il caso Zantac

Haleon

UBS

Sanofi

Deutsche Bank

Barclays

GSK

Sanofi

Haleon

(Teleborsa) - Continuano i consistenti ribassi di alcuni colossi farmaceutici sulla, farmaco che contiene ranitidina, sostanza che riduce la quantità di acido nello stomaco. Lo Zantac, distribuito da varie multinazionali, è diventato il medicinale più venduto al mondo nel 1988 e uno dei primi farmaci in assoluto a superare il miliardo di dollari di vendite annuali. Negli ultimi anni è statoper il sospetto diLa prospettiva di un contenzioso sul farmaco non è nuova, ma è diventato un tema discusso tra analisti e investitori di recente. Tra i fattori che hanno influito c'è il fatto che il rischio di azioni legali è statodi. L'ex divisione Consumer Healthcare di GSK si è quotata il mese scorso alla Borsa di Londra.Inoltre, martedìhail titoloa "" da "Buy" citando anche il contenzioso che riguarda lo Zantac. Più di 2.000 cause legali relative a Zantac sono state presentate negli Stati Uniti, con il primo processo che inizierà prossimamente.ha affermato di non aspettarsi un altro caso glifosato, ma "è molto probabile che". "Penso che il panico si riduca allainvece che sul fatto di aver scoperto qualcosa di nuovo", ha invece scrittoNella giornata odierna unha detto a Reuters che la societàdi alcun reclamo. "Non abbiamo mai commercializzato Zantac in nessuna forma negli Stati Uniti, come Haleon o come Consumer Healthcare di GSK", ha affermato.per, che al termine della seduta odierna sulla Borsa di Londra ha registrato una variazione percentuale negativa del 10,06%. In forte ribasso, che ha chiuso la seduta con un -8,18%. Ribasso scomposto anche per, che ha archiviato la sessione con una perdita secca del 4,90% sui valori precedenti. Le