Londra: brillante l'andamento di Haleon

azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l', protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,814 sterline e supporto a 3,739. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,889.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)