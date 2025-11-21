Milano 13:50
Londra: brillante l'andamento di Haleon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Haleon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Haleon rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Haleon è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,814 sterline e supporto a 3,739. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,889.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
