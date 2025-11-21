Londra: brillante l'andamento di Haleon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Haleon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Haleon
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Haleon
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 3,814 sterline e supporto a 3,739. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 3,889.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)