L'indice delle società High Tech italiane è in territorio positivo (+0,96%), brillante l'andamento di Sabaf

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 142.392,5, in crescita di 1.352 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 765, dopo aver avviato la seduta a 767.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,04%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,83%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,34%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,64%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,57%.