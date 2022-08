OPA Cellularline, Consob chiede a Esprinet modifiche a documento offerta

Esprinet

Cellularline

(Teleborsa) - Consob ha richiesto didepositato l'8 agosto e relativo all'offerta pubblica di acquistopromossa da 4 SIDE S.r.l. (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da), sulla totalità delle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet. Esprinet è un gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions.Consob ha anche predisposto ladel Documento di Offerta fino al completamento del quadro informativo, e in ogni caso, per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario a partire dalla data di sospensione del predetto termine.