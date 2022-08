Softlab costituisce subsidiary in Regno Unito

Softlab

(Teleborsa) -, azienda quotata alla Borsa di Milano e attiva nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, annuncia il progettondi, integralmente controllata da Softlab, propedeutica alla realizzazione di un programma di. La nuova– di tipo LTD – avràIl programma di– supportato da un finanziamento e cofinanziamento– si inserisce nell’ambito della strategia di sviluppo aziendale che prevede, la crescita sui mercati in cui operano le multinazionali già clienti per le quali la Società eroga servizi, privilegiando la crescita organica su mercati EMEA.