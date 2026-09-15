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Regno Unito, Tasso disoccupazione in luglio

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Regno Unito, Tasso disoccupazione in luglio
Regno Unito, Tasso disoccupazione in luglio pari a +4,9%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +5%).
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