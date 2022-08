Covid, Londra: via libera a booster Moderna aggiornato

(Teleborsa) - Approvato in Gran Bretagna un nuovo booster per gli adulti contro il Covid che potrebbe richiedere la somministrazioneSemaforo verde dell'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (Mhra) al vaccino di Moderna, che prende di mira il ceppo Covid originale e la variante Omicron. Conosciuta come mRNA-1273.214, la dose è una versione aggiornata del vaccino Moderna che è già in uso per la prima, la seconda e la dose di richiamo.Il direttore medico di Moderna, il dottor Paul Burton, in precedenza aveva affermato che il nuovo vaccino può aumentare gli anticorpi di una persona a livelli così elevati che potrebbe bastareStephane Bancel, amministratore delegato di Moderna, ne ha parlato come di unche svolgerà un "ruolo importante nella protezione delle persone nel Regno Unito dal Covid-19" durante l'inverno.