Magis, Azimut Libera Impresa-IPO Club al 5,91% del capitale

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha ricevuto da Azimut Libera Impresa SGR (per conto del Fondo IPO Club) la comunicazione di aumento della propria partecipazionedel capitale sociale.L'azionista detiene ora 343.940 azioni ordinarie Magis, pari al. La variazione è avvenuta a seguito dell’attribuzione di azioni Magis quale provento di liquidazione da parte della società IPOC 6.