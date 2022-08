Delivery Hero conferma guidance. Giro d'affari in crescita nel Q2

Delivery Hero

Delivery Hero

(Teleborsa) -, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, ha raggiunto un(GMV) di 9,9 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2022 (+18% su base annua), mentre i ricavi Total Segment sono cresciuti del 38% su base annua, raggiungendo 2,1 miliardi di euro.Laper l'esercizio 2022 di Delivery Hero, già aggiornata a luglio, è stata. Includendo Glovo, il gruppo prevede GMV tra 44,7 e 46,9 miliardi di euro, ricavi Total Segment tra 9,8 e 10,4 miliardi di euro e un margine EBITDA/GMV rettificato compreso tra -1,5% e -1,6%."Abbiamo una, e siamo stati in grado di dimostrarlo ancora una volta nell'ultimo trimestre - ha commentato Niklas Ostberg, CEO e co-fondatore di Delivery Hero - Continuiamo a lavorare per raggiungere la nostra guidance sull'EBITDA rettificato positivo per il nostro business Platform nell'esercizio 2022 e accelerare i nostri obiettivi di redditività a livello di gruppo".Ottima la performance disulla Borsa di Francoforte, dove si attesta a 55,74 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 58,65 e successiva a 65,97. Supporto a 51,33.