Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Delivery Hero, in guadagno del 2,24% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Delivery Hero evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Delivery Hero rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Delivery Hero ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 17,81 Euro. Primo supporto individuato a 17,29. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 18,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
