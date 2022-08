Home Depot, guidance confermata dopo trimestre sopra le attese

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 43,79 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, in aumento del 6,5% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2021. Lesono aumentate del 5,8% e lesono aumentate del 5,4%. L'è stato di 5,2 miliardi di dollari, o 5,05 dollari per azione, rispetto a un utile netto di 4,8 miliardi di dollari, o 4,53 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021. Il mercato, secondo dati di Refinitiv, si aspettava ricavi per 43,36 miliardi di euro e un utile per azione di 4,94 dollari per azione."Nel secondo trimestre, abbiamo registrato- ha affermato Ted Decker, CEO e presidente - Le nostre prestazioni riflettono la continua forza della domanda di progetti di miglioramento della casa. Il nostro team ha svolto un lavoro fantastico al servizio dei nostri clienti, continuando a navigare in un ambiente stimolante e dinamico".Home Depot ha affermato che ledei clienti sono scese a 467,4 milioni di dollari da 481,7 milioni di dollari dello stesso periodo di un anno fa, mentre loè cresciuto del 9% a 90,02 dollari da 82,48 dollari.La società ha: crescita totale delle vendite e crescita comparabile delle vendite di circa il 3%; margine operativo di circa il 15,4%; interessi passivi netti di circa 1,6 miliardi di dollari; aliquota fiscale di circa il 24,6%; crescita dell'utile per azione a un tasso "mid-single digits".