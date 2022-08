Inflation Reduction Act, Biden firma piano da 750 miliardi

(Teleborsa) - "Una delle leggi più significative della nostra storia, l'anima dell'America è vibrante, il futuro dell'America è luminoso e la promessa dell'America è vera ed è appena iniziata". Queste le parole pronunciate dalin occasione della firma, ieri nella State Dining Room della Casa Bianca, dell'. La legge prevede investimenti da oltre 750 miliardi di dollari per la lotta al cambiamento climatico, la riduzione dell'inflazione e dei costi della sanità. Si tratta di una misura fortemente voluta dall'amministrazione e di una vittoria importante del presidente e del partito democratico in vista delle elezioni di Midterm a novembre.Il testo prevede una serie di incentivi finanziari per far evolvere l'economia americana nella direzione delle energie rinnovabili e limita i prezzi di alcuni farmaci.Nel pacchettoperentro il 2030: il più grande investimento mai effettuato negli Usa per il clima.Sul fronte dellala legge prevede misure pera, in particolare abbassando il prezzo dei medicinali.Per finanziare questi investimenti l'istituisce un', per le grandi imprese i cui profitti superano il miliardo di dollari. Una misura che, secondo le previsioni, nei prossimi 10 anni arriverà a generare ricavi per oltre 258 miliardi di dollari per lo Stato federale.