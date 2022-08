Uniper, perdita semestrale da 12 miliardi di euro per impatto crisi gas

Uniper

(Teleborsa) - La società energetica tedescaha chiuso ilcon undi -359 milioni di euro, significativamente al di sotto dell'utile netto rettificato dell'anno precedente di 485 milioni di euro. Ilammonta a una perdita di oltre 12 miliardi di euro. Poco più della metà (6,5 miliardi di euro) è correlata all'impatto previsto delle riduzioni del gas russo. Inoltre, il risultato netto riflette svalutazioni per complessivi 2,7 miliardi di euro allocati al prestito Nord Stream 2 e avviamenti dei segmenti Global Commodities e Russian Power Generation. La restante parte è relativa alla valutazione al fair value dei derivati ??di copertura, che sarà successivamente compensato da utili positivi sugli asset sottostanti.L'è aumentato significativamente da 324 milioni di euro a 2.057 milioni di euro. Il motivo principale è stato il flusso di cassa negativo in combinazione con una riduzione delle consegne di gas russe insieme alle misure per migliorare la liquidità nelle attività di gas e quote di emissioni alla fine del 2021. Ilè stato anche influenzato negativamente dalle variazioni del capitale circolante derivanti principalmente da prezzi più elevati sui mercati delle materie prime."Uniper svolge da mesi undi gas della Germania, a costo di miliardi di perdite derivanti dal forte calo delle consegne di gas dalla Russia - ha dichiarato il CEO di Uniper,- Il governo federale tedesco lo ha riconosciuto e ha intrapreso un'azione decisiva".Il riferimento è al operato il 22 luglio dal governo federale tedesco, tramite accordi con la stessa Uniper e con la scietà controllante, la finlandese Fortum. "Ciò- ha aggiunto il CEO - La nostra massima priorità ora è implementare rapidamente il pacchetto di stabilizzazione"."L'ambiente instabileentro un intervallo adeguato per l'esercizio in corso - ha commentato, CFO di Uniper - Tuttavia, noi prevediamo di registrare utili negativi a causa della significativa riduzione delle consegne di gas russe. Prevediamo un miglioramento degli utili nel 2023 e miriamo a lasciare la zona di perdita a partire dal 2024".