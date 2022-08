Eurosofia, Udir: il 25 agosto a Roma incontro "PNRR, Start-up per dirigenti scolastici"

(Teleborsa) - Si svolgerà, in presenza, presso l'Hotel H10 di Roma - Via Amedeo Avogadro, il workshop formativo rivolto ai dirigenti scolastici in servizio, ai 317 Dirigenti neo-immessi in ruolo l'1 settembre e ai Direttori Sga, dal titoloa cura digiovane sindacato della dirigenza dell'aera istruzione e ricerca.Un team di esperti – spiega Udir in una nota – illustrerà lee le nuove sfide della leadership per potenziare la scuola dell'autonomia. Il workshop analizzerà quali sono le nuove sfide per i dirigenti scolastici, dal PNSD alle nuove metodologie, dalla leadership alle voci di spesa del PNRR e all'uso della nuova tecnologia e delle nuove figure professionali. Particolare attenzione sarà data al delicato tema della messa in sicurezza e riqualificazione degli ambienti scolastici.Durante la giornata di lavori, interverranno:- Sottosegretario di Stato;– Presidente Nazionale Udir;- Ex provveditore agli studi di Palermo e Trapani;- Dirigente scolastica presso IC Politeama di Palermo;- Dirigente scolastica – Membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;– Componente supplente tavolo nazionale permanente del Ministero dell'Istruzione per la sicurezza.La partecipazione alla sessione formativa è gratuita. Visto il numero limitato di posti è necessario indicare la propria partecipazione completando la procedura diL'occasione – sottolinea l'Udir – sarà utile per conoscere iper le scuole autonome alla luce anche della riforma PNRR (legge 79/2022) e deiTra questi figurano:Servizio annuale di consulenza con i nostri esperti (1 incontro al mese); accesso alla piattaforma "Coaching per i DS neo assunti"; consulenza su "Accessibilità e risorse del PNRR per la scuola".Al termine della giornata sarà rilasciato attestato di frequenza, Eurosofia è ente qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 con Decreto Ministeriale N. AOODGPER.7631 del 28 luglio 2014, da quasi 10 anni è attivo nel progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di sviluppo e di formazione dei giovani e del personale scolastico