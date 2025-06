Foti: Italia e Francia unite per un’Europa più competitiva e coesa

(Teleborsa) - Si è tenuto a Roma une il. Il colloquio ha confermato laper la definizione di priorità strategiche comuni, nel pieno rispetto degli interessi nazionali."È stato un– ha dichiarato– durante il quale è emersa una piena convergenza di vedute su questioni fondamentali, dal Quadro finanziario pluriennale alla competitività del sistema produttivo europeo. Abbiamo dedicato particolare attenzione alla".I due ministri hanno discusso anche ditra cui la semplificazione normativa e burocratica, la difesa della Politica Agricola Comune, il rilancio del settore automotive e la tutela delle politiche di coesione.ha sottolineato: "È stato un, che ha permesso di ribadire la nostra convergenza sulla competitività e sulla necessità di una semplificazione amministrativa su scala europea. Abbiamo espresso la, come l’industria decarbonizzata e l’automotive, in uno spirito di realismo".Entrambi i ministri hanno poi condiviso la necessità di garantire protezione agli agricoltori europei nel contesto degli accordi commerciali tra l’UE e i Paesi del Mercosur. "L’Italia e la Francia voglionoalla costruzione di un’Europa più forte e capace di affrontare con decisione le sfide globali", ha aggiunto Foti.L’incontro è stato anche l’occasione per riaffermare un’ambizione condivisa sull’. "Abbiamo insistito sull’importanza di trovare soluzioni pragmatiche, adattate alle situazioni specifiche dei Paesi candidati", ha dichiarato Haddad, sottolineando l’impegno congiunto per un’Europa più coesa e strategicamente orientata. Il bilaterale si è chiuso conin modo strutturato, consolidando l’asse italo-francese su temi cruciali per il futuro dell’Unione.