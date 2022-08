Turchia, Banca centrale taglia tassi nonostante inflazione al +79%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria (MPC) dellaha deciso di, nonostante l'inflazione sia salita al +79,6% a luglio, registrando il nuovo record degli ultimi 24 anni. La mossa ha sorpreso gli analisti, che si aspettavano un tasso fermo a quota 14%, e ha affossato la lira, anche se poi la valuta ha recuperato parte del terreno perso."Èper preservare lo slancio della crescita della produzione industriale e l'andamento positivo dell'occupazione in un periodo di crescenti incertezze sulla crescita globale e di crescente rischio geopolitico - si legge nello statement della CBRT - Di conseguenza, il Comitato ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 100 punti base e ha valutato che il livello aggiornato del tasso di riferimento è".L', quando la lira è crollata dopo che la banca centrale ha gradualmente ridotto il tasso di riferimento di 500 punti base al 14% in un ciclo di allentamento voluto dal presidente, che gli esperti hanno giudicato senza senso dal punto di vista economico-finanziario. A fine luglio la banca centrale ha previsto che l'inflazione raggiungerà il 60,4% alla fine dell'anno, prima di rallentare al 19,2% entro la fine del prossimo anno e all'8,8% nel 2024."La CBRT continuerà a utilizzare con decisione tutti gli strumenti disponibili nell'ambito dellafino a quando indicatori forti non indicheranno un calo permanente dell'inflazione e l'obiettivo a medio termine del 5% non sarà raggiunto nel perseguimento dell'obiettivo primario della stabilità dei prezzi", si legge nel documento della Banca centrale.