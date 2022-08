Bed Bath & Beyond perde ancora dopo il crollo di venerdì

Bed Bath & Beyond

catena retail americana

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Scende ancora sul mercatoche mostra un calo del 6,72% dopo la discesa di oltre il 40% registrata venerdì . Le forti vendite sono state causate dalla notizia che l’investitore Ryan Cohen aveva venduto le proprie azioni di Bed Bath & Beyond.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 11,36 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9,36. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 8,436 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.