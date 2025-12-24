Milano 23-dic
Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Bath & Body Works
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.

L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Bath & Body Works, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 19,37 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 20,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
