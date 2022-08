Coronavirus in Italia, polemica su rientro prof no vax

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi di Covid a fronte di poco più dicon un tasso di positività del(ieri i contagi erano stati 19.470). I decessi nelle ultime(ieri 63) per un totale da inizio pandemia di 174.797. Scendono di sette unità le terapie intensive (ieri +6) condel, per un totale diin più i ricoveri ordinari (ieri -86) per un totale di 6.516. Questi i numeri del bollettino quotidiano del ministero della Salute.La regione con il maggior numero di casi odiernicon 1.185 contagi seguita da).Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sonoper un totale che sale a 20.719.011. Gli attualmente positivi sonoin meno (ieri -3.818) e diventano, di cuisecondo i dati sulla campagna vaccinale aggiornati alle 6 di questa mattina, lunedì 22 agosto. Il tasso di copertura nazionale è pari al 27,38% della platea indicata come destinataria del secondo richiamo. Poco più di un quarto del totale ha dunque risposto alla chiamata.Intanto, tiene banco la polemica sulIl ritorno in aula a settembre dei docenti e degli operatori scolastici che non si sono vaccinati contro il CovidLo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione 'Gli inascoltabili', il talk show in onda su Radio New Sound Level 90,00Nel frattempo, il noto immunologoha annunciato che a dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), che ha guidato perper "perseguire il prossimo capitolo" della sua carriera. Fauci è stato consigliere di sette presidenti e ha speso oltre mezzo secolo al National Institutes of Health (Nih). Ha svolto un ruolo di