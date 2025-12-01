EssilorLuxottica istituisce un Comitato Scientifico per accelerare nell'innovazione

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'occhialeria, ha annunciato la, che riunisce alcune tra le voci più autorevoli della comunità internazionale negli ambiti sempre più interconnessi della scienza, della tecnologia e della salute. Il Comitato Scientifico, contribuendo alla definizione e valorizzazione dell'agenda scientifica di EssilorLuxottica. Concepito come un incubatore di idee e prospettive innovative, il Comitato lavorerà in sinergia con prestigiose istituzioni scientifiche a livello globale e contribuirà a delineare nuove frontiere nelle aree di ricerca strategiche del Gruppo, tra cui l'oftalmologia e l'oculomics, la fisica e l'ottica, l'audiologia, l'intelligenza artificiale e l'etica.Il Comitato si compone di esperti di fama mondiale, noti per gli importanti contributi scientifici nei rispettivi ambiti di ricerca: Prof., PhD, Premio Nobel per la Fisica 2022 e Wolf 2010. Professore all'Institut d'Optique Graduate School – Université Paris Saclay e all'École Polytechnique, Ricercatore Senior Emerito del CNRS – Centre national de la recherche scientifique; Prof., PhD, Medaglia Fields 2018. Professore Ordinario e Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Matematica presso l'ETH di Zurigo; Prof.ssa, PhD, Premio Callier 2017. Professoressa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale alla Harvard Medical School, Principal Investigator presso gli Eaton-Peabody Laboratories, Mass Eye and Ear; Prof., MD, Premio Wolf 2024. Distinguished Professor e Direttore del Dipartimento di Oftalmologia presso la University of Pittsburgh School of Medicine, Professore Emerito presso la Sorbonne Université; Prof.ssa, PhD. Professoressa di Bioetica all'ETH di Zurigo e Visiting Lecturer al Center for Bioethics, Harvard Medical School."Dopo decenni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie avanzate, oggi la creazione di questo Comitato Scientifico rappresenta un passo decisivo nel percorso di innovazione di EssilorLuxottica", hanno dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato, e, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica."Confrontarci con alcune delle menti più brillanti del mondo scientificoe trasformare la conoscenza in risultati concreti per le persone - hanno aggiunto - I preziosi contributi del Comitato Scientifico guideranno i progetti del nostro Gruppo. Ci permetteranno, inoltre, di continuare a innovare in diverse aree, dall'oftalmologia all'audiologia, dall'intelligenza artificiale alle neuroscienze e molto altro ancora, estendendo l'impatto delle nostre soluzioni a tutti gli ambiti della salute. Insieme continueremo a ridefinire il nostro settore, con innovazioni in grado di aprire orizzonti nuovi e l'impegno a guidare questa trasformazione con responsabilità".