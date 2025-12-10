Netweek, il socio VDB presenta proposta per l’acquisto delle partecipate del comparto televisivo

Netweek

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e in fase di cambio denominazione in, ha ricevuto da, azionista con il 31,738% del capitale, una proposta di acquisizione di alcune partecipazioni oggetto del processo di dismissione in corso. La proposta riguarda il 100% di, il 20% die il 16,66% di, società che nel primo semestre 2025 hanno generato 3,8 milioni di ricavi e un EBITDA negativo di 1 milione.L’offerta prevede l’assunzione delversopari a 4,8-4,9 milioni e la cessione a Netweek di 20.331.805 azioni detenute da VDB, per circaIl CdA ha incaricato il Prof.di verificare fattibilità e valutazioni; trattandosi di operazione con parte correlata, il Comitato Parti Correlate esprimerà un parere preventivo prima della delibera attesa la prossima settimana.