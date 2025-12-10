Milano 17:35
43.465 -0,25%
Nasdaq 19:35
25.579 -0,35%
Dow Jones 19:35
47.743 +0,38%
Londra 17:35
9.656 +0,14%
Francoforte 17:35
24.132 -0,13%

Netweek, il socio VDB presenta proposta per l’acquisto delle partecipate del comparto televisivo

Finanza
Netweek, il socio VDB presenta proposta per l’acquisto delle partecipate del comparto televisivo
(Teleborsa) - Netweek, società quotata su Euronext Milan e in fase di cambio denominazione in OPS Retail, ha ricevuto da VDB, azionista con il 31,738% del capitale, una proposta di acquisizione di alcune partecipazioni oggetto del processo di dismissione in corso. La proposta riguarda il 100% di Netweek TV e Netweek Press, il 20% di Life120 e il 16,66% di Telecity2, società che nel primo semestre 2025 hanno generato 3,8 milioni di ricavi e un EBITDA negativo di 1 milione.

L’offerta prevede l’assunzione del debito verso BCC Roma pari a 4,8-4,9 milioni e la cessione a Netweek di 20.331.805 azioni detenute da VDB, per circa 800.000 euro.

Il CdA ha incaricato il Prof. Alberto Dello Strologo di verificare fattibilità e valutazioni; trattandosi di operazione con parte correlata, il Comitato Parti Correlate esprimerà un parere preventivo prima della delibera attesa la prossima settimana.




(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
Condividi
```