Netweek, il socio VDB presenta proposta per l’acquisto delle partecipate del comparto televisivo

(Teleborsa) - Netweek
, società quotata su Euronext Milan e in fase di cambio denominazione in OPS Retail
, ha ricevuto da VDB
, azionista con il 31,738% del capitale, una proposta di acquisizione di alcune partecipazioni oggetto del processo di dismissione in corso. La proposta riguarda il 100% di Netweek TV
e Netweek Press
, il 20% di Life120
e il 16,66% di Telecity2
, società che nel primo semestre 2025 hanno generato 3,8 milioni di ricavi e un EBITDA negativo di 1 milione.
L’offerta prevede l’assunzione del debito
verso BCC Roma
pari a 4,8-4,9 milioni e la cessione a Netweek di 20.331.805 azioni detenute da VDB, per circa 800.000 euro
.
Il CdA ha incaricato il Prof. Alberto Dello Strologo
di verificare fattibilità e valutazioni; trattandosi di operazione con parte correlata, il Comitato Parti Correlate esprimerà un parere preventivo prima della delibera attesa la prossima settimana. (Foto: Benjamin Child on Unsplash)