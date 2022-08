Saipem amplia accordo con OSRL per includere drone subacqueo FlatFish

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e(OSRL), azienda specializzata nella gestione delle fuoriuscite di petrolio e con azionisti tutte le principali compagnie petrolifere, hanno firmato, con l'obiettivo di, il drone subacqueo di Saipem per il monitoraggio ambientale e l'ispezione dell'integrità degli asset.Il contratto attualmente esistente tra Saipem e OSRL prevede lo stoccaggio, la manutenzione, il training del personale e l'approntamento, incluso pronto intervento da remoto, dell'. Si tratta di un sistema progettato per intervenire in caso di sversamento di un pozzo sottomarino in acque poco profonde (fino a circa 600 m di profondità).è il(il centro di eccellenza di Saipem per le tecnologie e la robotica sottomarina) che svolge un'ampia gamma di attività offshore, tra cui l'ispezione, l’individuazione di perdite tramite il monitoraggio della colonna d'acqua e della concentrazione di disperdenti, la valutazione ambientale e il pattugliamento.