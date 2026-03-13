Saipem, BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 4,92%

(Teleborsa) - BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 4,92% in Saipem , società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 10 marzo 2026. In particolare, il 4,09% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il resto sono posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.

Condividi

```