Morgan Stanley più ottimista su Saipem: nuovo target a 3,80 euro

Saipem

FTSE MIB

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

(Teleborsa) - Si muove in recupero sui valori precedentiche passa di mano in progresso dello 0,80%.ha rafforzato la sua view sul titolo, alzando il target price a 3,80 euro dai precedenti 3,35 e confermando un’impostazione positiva su Saipem.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,465 Euro. Rischio di discesa fino a 3,384 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,546.