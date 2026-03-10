Milano 15:40
Morgan Stanley più ottimista su Saipem: nuovo target a 3,80 euro

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Si muove in recupero sui valori precedenti Saipem che passa di mano in progresso dello 0,80%.

Morgan Stanley ha rafforzato la sua view sul titolo, alzando il target price a 3,80 euro dai precedenti 3,35 e confermando un’impostazione positiva su Saipem.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture rispetto all'indice di riferimento.

Il quadro tecnico di breve periodo di Saipem mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,465 Euro. Rischio di discesa fino a 3,384 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,546.
