Macy’s taglia guidance su deterioramento spesa discrezionale

(Teleborsa) -, storica catena della grande distribuzione statunitense, ha registratoper 5,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022, leggermente inferiori ai 5,65 miliardi di un anno prima. Lenei negozi di proprietà di Macy's - una misura chiave della performance nel settore retail - sono state in diminuzione dell'1,5% (+4,3% rispetto al secondo trimestre del 2019), mentre lesono calate del 5% rispetto al secondo trimestre del 2021 (+37% rispetto al secondo trimestre del 2019).L'è sceso a 275 milioni di dollari, o 99 centesimi per azione, da 345 milioni di dollari, o 1,08 per azione, un anno prima. L'è stato di 1 dollaro, contro gli 1,29 dollari di un anno fa. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile di 0,85 dollari per azione su ricavi per 5,49 miliardi di dollari."Durante il secondo trimestre, abbiamo ottenuto", ha affermato Jeff Gennette, presidente e amministratore delegato di Macy's."Riteniamo di essere- ha aggiunto - Nonostante le pressioni inflazionistiche, i consumatori hanno continuato ad acquistare presso Macy's come fonte di stile e destinazione principale per i regali. Inoltre, Bloomingdale's e Bluemercury hanno catturato la domanda di marchi di lusso, con il risultato che entrambi i brand hanno sovraperformato nel trimestre".Macy's ha dichiarato dicompresi tra 4,00 e 4,20 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 4,53-4,95 dollari per azione. La società prevede vendite nette per il 2022 da 24,34 miliardi a 24,58 miliardi di dollari, rispetto alla sua previsione precedente di 24,46-24,70 miliardi di dollari.Le prospettive peggiori incorporano ildei consumatori in alcune delle sue categorie e nel livello delle scorte all'interno del settore, nonché i rischi associati a una recessione macro più pronunciata, viene sottolineato.