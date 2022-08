Campari acquisisce Howler Head Kentucky Bourbon Whiskey

Campari Group

(Teleborsa) -ha firmato e perfezionato unper acquisire una partecipazione iniziale del 15% di Howler Head Kentucky Straight Bourbon Whiskey al gusto naturale di banana, con un percorso verso il controllo totale nel medio termine, e in concomitanza ottenere i diritti esclusivi per la distribuzione globale del brand."Il bourbon whiskey rappresenta uno dei pilastri del nostro portafoglio a priorità globale e dunque il brand Howler Head costituisce una scelta ideale per noi" - ha dichiarato Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer di Campari Group -. "Oltre a essere un liquido di eccezionale qualità, il brand Howler Head ha costruito una personalità unica e, attraverso il suo stretto legame con UFC, beneficia diun’enorme platea di fan pronti a gustare questo bourbon eccezionale".Campari Group ha accordato ilper la partecipazione iniziale del 15% nel marchio con un percorso per ottenere il controllo totale. Campari Group ha la possibilità di acquisire il 100% di Howler Head attraverso tipiche opzioni call, sulla base del raggiungimento dei risultati futuri del brand, che potranno essere esercitate a partire dal 2025. Il valore delle opzioni callimplica una crescita molto sostenuta delle vendite di Howler Head a volume e valore in ciascuna delle future fasi della transazione.Latham & Watkins LLP ha assistito UFC in qualità di consulente legale, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ha assistito Catalyst Spirits in qualità di consulente legale e Wilk Auslander LLP ha assistito Campari Group in qualità di consulente legale.