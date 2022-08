ENI vuole aumentare investimenti in Libia per incrementare produzione gas

ENI

(Teleborsa) - L'amministratore delegato diha detto al presidente della National Oil Corporation (NOC) libica che la società energetica italiana intendevolti anel paese, facendo leva sul significativo potenziale esplorativo e sugli impianti esistenti che garantiscono l'accesso al mercato domestico e a quello di esportazione europeo.Lo si legge in una nota del Cane a sei zampe, dopo che il presidente della NOC Farhat Omar Bengdara, insieme a una delegazione di senior executive della società, haClaudio Descalzi per discutere delle attività di Eni in Libia e i progetti strategici. L'AD di ENI ha anche confermato al presidente della NOC il pieno impegno della società italiana nelle attività operative nel paese. Inoltre, i vertici delle due società hanno discusso dell'implementazione nel paese diDescalzi ha accolto con favore il piano della NOC dial giorno e ha confermato il supporto di Eni nel raggiungimento di questo obiettivo, a reciproco vantaggio delle parti.