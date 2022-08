Sensirion crolla a Zurigo dopo taglio stime vendite

Sensirion N

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 10,21%.A pesare sulle azioni del produttore di sensori la revisione al ribasso delle stime sulle vendite. Per quest'anno la società prevede un range tra 310-340 milioni di franchi che corrisponde ad una crescita dell'8-18 percento rispetto all'anno precedente. Finora, l'azienda aveva ipotizzato una crescita del 13-27% ed un fatturato compreso tra 325 e 365 milioni.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 106,9 CHF. Primo supporto visto a 99,13. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 96,27.