Milano 9:59
43.353 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:59
9.648 +0,06%
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Giornata fiacca per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,39%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12.988,9 e primo supporto individuato a 12.865,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.112.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```