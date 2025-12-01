Milano 11:55
42.972 -0,89%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 11:55
9.717 -0,04%
Francoforte 11:55
23.543 -1,23%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre

Appiattita la performance dell'indice svizzero, che porta a casa un modesto +0,02%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12.893,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 12.714,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.073,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```