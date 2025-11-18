Milano 13:18
42.987 -1,78%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:18
9.545 -1,35%
Francoforte 13:18
23.253 -1,43%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Giornata pressoché debole per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 12.597,8.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12.728,4. Primo supporto visto a 12.532,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.467,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```