Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido +0,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.877,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.798. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.956,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)