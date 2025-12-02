Milano 11:49
43.519 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:50
9.734 +0,33%
Francoforte 11:50
23.748 +0,67%

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un timido +0,13%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.877,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12.798. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.956,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
