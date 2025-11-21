Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Seduta trascurata per l'indice svizzero, che archivia la giornata con un controllato +0,1%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12.624,3. Primo supporto visto a 12.471,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.400,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
