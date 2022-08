Campari, Equita conferma "buy" dopo shopping in USA

azienda attiva nel settore beverage

FTSE MIB

Campari

società famosa per il suo bitter alcolico

(Teleborsa) - All'indomani dell'annuncio da parte di Campari di un accordo con Catalyst Spirit per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del 15% di Howler Head, gli analisti Equita confermano il giudizio "buy" sul titolo dell'azienda attiva nel settore beverage. Invariato il target price di 12 euro.L'intesa raggiunta rappresenta il primo passo di un'operazione che la porterà ad acquisire il controllo totale del brand di bourbon nel medio termine.Il titolo Campari si muove con cautela mostrando un moderato +0,05% in linea con la prudenza del mercato in un clima attendista per il meeting di Jackson Hole della Federal Reserve.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,48 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,34. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,62.