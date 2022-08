Bonus edilizi, per gli italiani utili ma non ci sono informazioni esaustive per accedervi

(Teleborsa) - Gli italiani hanno trovato non poche difficoltà nel reperiresui. Secondo una ricerca condotta da, società di ingegneria, appalti, sanificazioni e manutenzioni 4.0, circa il 60% delle persone non sono riuscite ad ottenere le giuste direttive per usufruire delle agevolazioni statali sulle ristrutturazioni. A questo, inoltre, si aggiunge il timore piuttosto comune – denunciato dal 45% degli intervistati - di poter ricevere eventualiIn questo scenario complicato, però, gli italiani continuano a ritenere utili i bonus al fine di migliorare il comfort abitativo e incrementare l’efficienza energetica degli immobili (90%) con un conseguente, e concreto, risparmio per le tasche dei beneficiari (89%).Per questo motivo OIC, l’, ed ECTM Ingegneria hanno firmato uncon l’intento di creare una cultura virtuosa intorno al tema dei bonus edilizi: ECTM Ingegneria potrà potenziare le proprie strategie a tutela del cliente, garantendo alla sua committenza il rispetto dei diritti del consumatore mentre OIC, d'altra parte, fornirà al suo partner strumenti e percorsi formativi volti a salvaguardare gli interessi e i diritti dei consumatori attivo da anni nel settore della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di edifici e impianti.Obiettivo primario della partnership consisterà inoltre nello studio approfondito del, incentivo molto vantaggioso, finalizzato alla realizzazione di impianti più sicuri ed efficienti, ma ricco di insidie burocratiche per i non addetti ai lavori. OIC ed ECTM avvieranno pertanto numerose iniziative sul tema: attività capaci di stimolare la diffusione di best practices e intercettare condotte scorrette e dannose per consumatori e imprese.“La partnership con ECTM - afferma il Presidente Operativo OIC,- offre l'opportunità ad OIC di fare chiarezza su un tema così importante per le imprese ed i consumatori ma che presenta ancora tante incertezze. Siamo certi che questa collaborazione aiuterà gli utenti e i professionisti a chiarire gli eventuali dubbi sugli aspetti tecnici, sui requisiti, le modalità di utilizzo e le criticità della misura.”OIC ed ECTM si impegnano quindi a realizzare unin materia di rischio truffe sul Superbonus 110%, al fine di fornire risposte certe e chiare al consumatore: gli utenti potranno godere di una guida realizzata su misura, studiata per rispondere alle tante domande, tecniche e non, che ogni consumatore si pone quando cerca di capire come sfruttare correttamente il bonus.“Orgogliosi di essere la prima società d'ingegneria in Italia a siglare un accordo quadro con un osservatorio a forte vocazione consumerista preposto alla tutela dei clienti, noi di ECTM riteniamo la firma del protocollo d'intesa con OIC un passo fondamentale verso una maggiore salvaguardia del consumatore, troppo spesso relegato a un ruolo di "parte debole" nel complesso rapporto con il mondo imprenditoriale, specialmente in ambito edilizio” - Dichiara il CEO di ECTM,. “L'attività di sorveglianza da parte di un organo come l'Osservatorio Imprese e Consumatori, unitamente al rapporto di costante confronto che intratterremo - conclude - consentirà alla nostra realtà di mettersi alla prova quotidianamente nello sviluppo di strategie volte all'incremento della qualità e della fiducia nella relazione con i nostri clienti”.Intenzionata a convertire in chiave digitale il settore dell'edilizia, considerato uno dei campi meno dal, ECTM Ingegneria coglierà questa preziosa occasione di collaborazione con OIC per dar vita a un percorso di digitalizzazione inclusivo e sostenibile, centrato sui diritti di imprese e consumatori e su un'importante mission condivisa di educazione digitale."Come OIC - precisa la Vice Presidente- ci piace cogliere le nuove sfide del mercato e condividere con le imprese la logica del consumatore, provando ad anticipare la complessità di nuovi servizi e prodotti, attraverso attività di informazione e prevenzione. Grazie ad ECTM Ingegneria proveremo a trasformare la tecnologia in un Hub di protezione per far sperimentare ambienti digitali informati e trasparenti.”