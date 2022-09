Eurozona, la manifattura si contrae ancora

(Teleborsa) - Ila metà del terzo trimestre. La produzione è scesa a un ritmo simile a quello registrato a luglio, che era stato il più forte da maggio 2020, mentre isono diminuiti ancora una volta notevolmente. Ladi agosto ha frenato drasticamente i produttori manifatturieri, a causa delin Europa in presenza di un'Le aziende del settore manifatturiero hanno quindi ridotto ulteriormente l'attività di acquisto in risposta al peggioramento delle prospettive economiche, anche se la minore necessità di fattori produttivi ha contribuito a ridurre la pressione sui fornitori. Nel frattempo, sono emersi nuovi segnali di un'ulteriore riduzione delle pressioni sui prezzi rispetto al loro picco, dato che i tassi di inflazione dei costi dei fattori produttivi e dei prezzi alla vendita sono rallentati rispettivamente ai minimi di 19 e 16 mesi.L'per il Settore Manifatturiero dell’Eurozona di agosto è sceso a 49,6, da 49,8, e ulteriormente al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione. Nel complesso, si è trattato della lettura più bassa da giugno 2020 e è stato segnalato il secondo peggioramento consecutivo delle condizioni operative del settore manifatturiero.Tra i paesi dell'area dell'euro monitorati, solo tre hanno registrato PMI manifatturieri in crescita nel mese di agosto, anche se in ciascun caso ciò ha mascherato cali sia della produzione che dei nuovi ordini. Ihanno riportato i risultati migliori, seguiti dall'. In entrambi i casi però, il tasso di espansione è rallentato al minimo in 22 mesi. L'unico altro paese a registrare un PMI superiore a 50 è stata la. Insi sono registrate flessioni maggiori, con quest'ultima che nel mese di agosto ha riportato il calo manifatturiero più forte."Il tormentato settore manifatturiero dell'area dell'euro ha registrato un ulteriore forte calo della produzione ad agosto, il che significa chenel terzo trimestre. Gli indicatori anticipatori delle tendenze suggeriscono che è probabile un intensificarsi della contrazione, potenzialmente inmodo marcato, nei prossimi mesi, con un- ha dichiarato-. Alcune buone notizie sull'inflazione sono fornite da una diminuzione dei tassi di crescita sia per i costi di produzione che per i prezzi di vendita delle aziende manifatturiere, legati all'indebolimento della domanda e al minor numero di problemi nella catena di approvvigionamento. Tuttavia,, grazie principalmente all'energia, il cui costo e fornitura rappresentano una grande incognita nel panorama della produzione e dell'inflazione nei prossimi mesi".