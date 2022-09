Gruppo BCC Iccrea, annunciata adesione alla Garanzia SupportItalia di SACE

(Teleborsa) - Il, attraverso la sua, ha annunciato l'adesione a, il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere, attraverso lae la controgaranzia dello Stato, i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del conseguente caro-energia.Con la nuovanell'ambito dele valido fino al 31 dicembre 2022, il Gruppo BCC Iccrea – spiega una nota – può rendere da subito disponibili nuovi finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le imprese colpite dal forte aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica.Ciascun finanziamento potrà beneficiare dellaconcesso per tutte quelle imprese con un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e fino a 5mila dipendenti in Italia (la percentuale coperta da SACE si ridurrà fino al 70% per le imprese più grandi)."Siamo molto soddisfatti dell'adesione a Garanzia SupportItalia di Gruppo BCC Iccrea, una realtà dalla presenza capillare sul territorio e con cui abbiamo costruito un rapporto fatto di collaborazione e successi – ha dichiarato–. Un nuovo passo in avanti che ci consentirà di raggiungere un numero sempre maggiore di imprese, in particolare PMI, supportandole in questa fase di crisi e difficoltà. Con Garanzia SupportItalia confermiamo ulteriormente il nostro ruolo di istituzione a fianco delle aziende italiane per la ripartenza dell'economia".